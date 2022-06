Ramona Manescu a pierdut procesul cu RISE Project: Va fi obligata sa restituie aproximativ 8.000 de euro

Curtea de Apel Bucuresti a admis, joi, recursul formulat de RISE Project impotriva hotararilor pronuntate anterior in procesul pe care Ramona Manescu, fost ministru de Externe, l-a intentat redactiei cu trei ani in urma pentru un articol care arata cum s-ar fi imbogatit aceasta cu peste 4 milioane de euro. Anterior, magistratii au hotarat sa-i acorde Ramonei Manescu despagubiri morale de 4.000 de euro, considerand ca articolele publicatiei RISE, care aratau felul in care aceasta s-ar fi ... citeste toata stirea