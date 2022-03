Raport CCR. Cine a facut cele mai multe sesizari la Curtea Constitutionala

Potrivit ultimului raport al CCR, anul 2021 se remarca printr-un "numar record al cauzelor inregistrate in ultimii 3 ani". Judecatorii CCR au solutionat cele mai multe dosare tot in 2021, an in care 15 dosare au fost reprezentate de sesizari privind neconstitutionalitatea unor legi inainte de promulgare Bilantul sesizarilor CCR dintre anii 2019-2021 arata ca "anul 2021 se remarca printr-un numar record al cauzelor inregistrate in ultimii 3 ani (2021-2019) respectiv 964 de sesizari". ... citeste toata stirea