Raport confidential britanic: armata rusa s-ar putea prabusi pe fondul pierderilor masive

Un raport confidential cu privire la invazia rusa in Ucraina, intocmit de un analist de top din Marea Britanie si examinat de responsabili seniori din guvernul britanic, a aratat ca armata rusa s-ar putea prabusi in urma pierderilor masive de militari. Numarul celor ucisi este estimat de partea ucraineana la 30.350. Vladimir Putin considera ca aceste pierderi sunt "un pret ce merita platit" in schimbul unei victorii minore in Ucraina. Numai ca sacrificiul cerut soldatilor sai ar putea fi prea