Raportul Schengen pentru Romania a ajuns pe masa comisarilor europeni. In mai putin de o luna va fi luata decizia finala

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 16 Noiembrie 2022, ora 05:41 41 citiri

Raportul Comisiei Europene cu privire la stadiul pregatirilor facute de Romania in vederea aderarii la Spatiul Schengen va fi analizat de Colegiul comisarilor, miercuri, 16 noiembrie. In aceeasi reuniune vor fi discutate si documentele similare privind Bulgaria si Croatia. Cele trei state candidate la Schengen au primit un vot pozitiv in Parlamentul European, in urma cu cateva saptamani.

In schimb, Romania se confrunta cu opozitia Esarilor de Jos si a Suediei, ale caror parlamente considera ca ...