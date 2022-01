Rares Bogdan, critici pentru ministrul Sanatatii: A fost mai atent la sondaje decat la pandemie

Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, este de parere ca ministrul Sanatatii, social-democratul Alexandru Rafila, a "jucat cu ochii la sondaje" atunci cand a trebuit sa ia o decizie privind introducerea Certificatului Verde, fiind o masura nepopulara, si nu "cu ochii la sanatatea romanilor". "Electoratul PNL in octombrie-noiembrie era de acord 80% cu certificatul verde, dar nu si la locul de munca in privat. In cadrul electoratului USR- 88%, in cadrul electoratului PSD era de 50-52% pentru, ... citeste toata stirea