Rares Bogdan cutremura AUR. Totul a ajuns la Parlamentul European

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 20 Ianuarie 2022, ora 05:43 10 citiri

Rares Bogdan, europarlamentar PNL, nu tolereaza actiunile partidului AUR din ultima perioada. George Simion este extrem de implicat in toate aceste acte si isi doreste cu orice pret demisia presedintelui. AUR a inceput un turneu prin tara pentru a strange semnaturi impotriva lui Klaus Iohannis, insa, dupa intrarea in Primaria Timisoara, au fost catalogati drept "indivizi fara 7 ani de-acasa".

Liberalul a lansat atacuri dure la adresa membrilor AUR, insa nu s-a oprit aici. In scrisoarea dedicata ...