Rares Bogdan, despre pensii: 16% nu e suficient! 20-25% ar fi bine, numai sa ai de unde

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 17 Octombrie 2022, ora 05:41 11 citiri

Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan considera ca majorarea incasarilor la bugetul de stat in contextul majorarii tarifelor din domeniul energiei trebuie sa vina si cu cresterea pensiilor. Cu toate astea, el a precizat ca autoritatile trebuie sa se gandeasca foarte bine inainte de a lua o decizie.

"Nu. E prima data cand il aud (scenariul privind majorarea pensiilor in etape - n.r), am mai auzit, astazi am ajuns de la Bruxelles (...) si chiar ma deranjeaza daca va veni asa si o sa am cuvinte ...