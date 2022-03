Rares Bogdan, despre remanierea Guvernului: Hotararea o ia Biroului Executiv al PNL, la propunerea prim-ministrului, el este cel care hotaraste

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre o remaniere in Guvern, ca hotararea o ia Biroul Executiv National al PNL, care cuprinde 55 de oameni, si care se intruneste maine, la ora 14.00 si care nu are acest subiect pe ordinea de zi". El a tinut sa precizeze ca "remanierea vine la propunerea prim-ministrului, el este cel care hotaraste si care propune", iar evaluarea ministrilor este facuta tot de premier, potrivit Constitutiei. Despre ... citeste toata stirea