Rares Bogdan a spus mereu ca PNL nu va parasi niciodata corabia atunci cand e greu, in plina furtuna. Europarlamentarul facea referire la razboiul din Ucraina, iar Romania are nevoie de stabilitate politica."Ne-am asumat guvernarea in timpul pandemiei, la inceputul razboiului din Ucraina. In vremurile extrem de complicate ale crizei energetice. Asa ca nu avem niciun motiv sa parasim guvernarea".Rares Bogdan: Singura solutie pentru Romania este o coalitie PNL-PSDEuroparlamentarul PNL a vorbit ... citeste toata stirea