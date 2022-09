Rares Bogdan raspunde atacurilor lui Marcel Ciolacu. "Sa-l dea afara pe omul care-i scrie glumitele"

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 07 Septembrie 2022

Europarlamentarul Rares Bogdan a avut un mesaj dur pentru liderul PSD, Marcel Ciolacu. Politicianul a precizat ca Romania are nevoie de o Coalitie stabila, de multa seriozitate si echilibru in aceasta perioada, nu de glumitele altor oficiali.

"Aleg sa raspund atacurilor domnului Ciolacu, care s-au dorit a fi subtile, intr-o nota mai inalta, pentru ca Romania are nevoie de o Coalitie stabila si de multa seriozitate si echilibru in aceasta perioada, nicidecum de polemici politicianiste. Ii dau ...