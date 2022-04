Rares Bogdan s-a dezlantuit! L-a facut praf pe Florin Citu. S-a aflat ce i se reproseaza fostului sef PNL

Fostul presedinte al PNL, Florin Citu, a declarat ca masurile convenite in coalitia de guvernare pentru sprijinul populatiei reprezinta doar "o lista de intentii". El a precizat ca acestea trebuie discutate mai intai in Comisia Europeana. Mai mult, Florin Citu a spus ca masurile anuntate nu au fost dezbatute in interiorul PNL.

Declaratiile lui Florin Citu l-au deranjat pe Rares Bogdan, unul dintre cei mai vocali sustinatori ai acestuia, la congresul din 25 septembrie. Acum, europarlamentarul, ...