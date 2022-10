Rares Bogdan spune ca Romania are resurse de gaze: "Dependenta noastra de Rusia este una foarte scazuta"

Rares Bogdan a oferit, inca o data, asigurari ca Romania nu are probleme de aprovizionare cu gaz natural. Europarlamentarul sustine ca tara noastra produce majoritatea necesarului de consum. Totusi, el admite ca in ce priveste energia electrica este posibil sa se ajunga in situatia in care piata sa devina reglementata, pe o perioada definita.

"Sa stiti ca nu este o problema de cum sau daca ne intelegem cu PSD. Situatia nu e ca un partid vrea ceva si celalalt vrea altceva. Toti vrem sa rezolvam, ...