Rares Bogdan, transant in privinta protocolului de guvernare: "E pozitia mea. Nu voi vota altceva"

Europarlamentarul Rares Bogdan sustine ca protocolul coalitiei de guvernare va fi respectat la virgule, in formula in care a fost semnat. El a declarat ca, din perspectiva PNL, nu trebuie sa se mai negocieze nimic. Iar orice alta discutie, privind schimburi de ministere, presupune ruperea intelegerii si, implicit, ramanerea lui Nicolae Ciuca in functia de premier."Cred ca introducerea dezbaterii cu 4-5 luni inainte de rotativa e fara sens si nu ajuta la buna guvernare", a spus Rares Bogdan. ... citeste toata stirea