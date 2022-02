Raspunsul oficial al autoritatilor in cazul accidentului cu sapte morti din judetul Iasi. "In tahograf era cardul altui sofer" EXCLUSIV

Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier a confirmat suspiciunile ca in tahograful camionului implicat in accidentul cu sapte morti din judetul Iasi era cardul unui alt sofer. Soferul camionului implicat in accidentul soldat cu sapte morti, la intrarea in comuna Baltati, din judetul Iasi, avea in tahograf cardul unui alt sofer, acesta fiind raspunsul oficial al autoritatilor, la o adresa trimisa de catre reporterul "Adevarul"."Un echipaj din cadrul I.S.C.T.R. (Inspectoratul ... citeste toata stirea