Rata de infectare din Bucuresti a depasit pragul de 30 la mie

Rata de infectare in Bucuresti a ajuns duminica la 30,89 la mie, fiind cea mai mare incidenta covid de la inceputul pandemiei. Cresterea a fost extrem de rapida, Capitala ajungand de la 1 caz la mia de locuitori in urma cu o luna, la mai mult de 30.Evolutia ratei de infectare in Bucuresti: 06.02.2022 - ora 10:00 - valoarea de 30.89 05.02.2022 - ora 10:00 - valoarea de 28.21 04.02.2022 - ora 10:00 - valoarea de 26.42 03.02.2022 - ora 10:00 - valoarea de 24.48 02.02.2022 - ora 10:00 - valoarea ... citeste toata stirea