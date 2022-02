Rata de infectare din Bucuresti scade pentru prima data de la inceputul anului

Rata de infectare cu COVID-19 este luni, 14 februarie, de 38,07 la mia de locuitori, anunta Directia de Sanatate Publica. Este prima zi de scadere a incidentei din acest an. La 1 ianuarie, incidenta in Capitala era de 0,72. De atunci a inceput sa creasca, in conditiile in care Romania a intrat in valul 5 al pandemiei provocat de varianta Omicron.Rata de infectare din ultimele 14 zile14.02.2022 - ora 10:00 - valoarea de 38.07 13.02.2022 - ora 10:00 - valoarea de 38.1 12.02.2022 - ora 10: ... citeste toata stirea