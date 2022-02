Rata de infectare in Bucuresti a depasit pragul de 35 la mie. Sistemul medical este sub presiune

Rata de infectare in Bucuresti continua sa creasca, astazi, 9 februarie, ajungand la 35,31 cazuri la ia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. Aceasta este cea mai mare incidenta COVID inregistrata de la inceputul pandemiei in Capitala.Rata de incidenta COVID-19 a crescut accentuat de la inceputul acestui an. La 1 ianuarie era de 0,72 cazuri la mia de locuitori."Exista o presiune extrem de mare pe sistemul medical" Odata cu cresterea rapida a numarului de infectari din Capitala ... citeste toata stirea