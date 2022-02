Rata de infectare in Bucuresti continua sa creasca rapid. Situatia in localitatile din apropierea Capitalei: La Otopeni, incidenta COVID se apropie de 43

Rata de infectare in Bucuresti continua sa creasca rapid, iar astazi se apropie de 33 la mie, conform datelor publicate de Directia de Sanatate Publica. In jurul Capitalei, cea mai mare rata este de aproape 43 de mia de locuitori, la Otopeni. Pe 7 ianuarie 2022, Bucuresti avea o incidenta de 1,42. Luni, incidenta cazurilor COVID-19 in Capitala a ajuns la 32,75, fata de 30.89 cu o zi in urma.Rata de infectare in localitatile din Ilfov In jurul Capitalei, cea mai mare rata de infectare este de ... citeste toata stirea