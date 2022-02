Rata de infectare in Bucuresti continua sa creasca. Un oras de langa Capitala are incidenta de 50 la mie

Rata de infectare in Bucuresti a ajuns astazi, 11 februarie, la 37,78 la mie. In Otopeni, judetul Ilfov, incidenta COVID a ajuns la 50 la mie, in crestere fata de ziua precedenta (48,51). In Bucuresti, rata de infectare este cea mai mare de pana acum, de cand a inceput pandemia.Toate cele 40 de localitati din judetul Ilfov au incidenta cazurilor de infectare mai mare de 10.Incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor in localitatile din Ilfov este urmatoarea:* Otopeni - 50,35* Corbeanca - 39, ... citeste toata stirea