Incidenta cazurilor de COVID-19 in Bucuresti a ajuns luni la 5,67 la mie, in crestere fata de ziua precedenta, cand era de 5.17, potrivit DSP. Capitala se afla acum in scenariul rosu. A fost instituita obligativitatea purtarii mastii de protectie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel incat ... citeste toata stirea