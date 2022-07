Rata de refuz in cazul vizelor pentru SUA solicitate de romani a crescut la 17% in 2021. In anul precedent, a fost de 10.14%

Rata de refuz in cazul vizelor pentru SUA solicitate de cetateni romani in scop turistic sau de afaceri este de 17.03% in anul 2021, in crestere fata de 2020, cand a fost 10,14%, iar conditia pentru includerea Romaniei in programul Visa Waiver este o scadere sub 3% a acestui indicator, potrivit unui document publicat de Departamentul de stat al SUA. Conform Departamentului de Stat, rata ajustata de refuz pentru vizele destinate calatoriilor turistice si de afaceri, dupa criteriile programului ... citeste toata stirea