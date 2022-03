Razboi in Ucraina. Ambasadorul Romaniei in SUA: Am adunat peste 100.000 de dolari pentru refugiatii ucraineni

Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, anunta ca prin campania de strangere de fonduri initiata de misiunea diplomatica au fost stransi 100.000 de dolari pentru refugiatii ucraineni. "Am adunat in cateva zile peste 100.000 de dolari pentru refugiatii ucraineni. Sprijinul pe care l-am primit de la romani si americani este uimitor! Va multumesc din suflet!", a scris Andrei Muraru, miercuri, pe Facebook. Diplomatul arata ca urmatoarea tinta a campaniei de strangere de fonduri pentru ... citeste toata stirea