Razboi in Ucraina. Bulgaria anunta ca in Marea Neagra plutesc mine in deriva. Avertisment pentru populatia din preajma tarmului si pentru vapoare

Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim, transmite luni BTA. Dupa cum au anuntat autoritatile de la Sofia intr-un comunicat de presa, dispozitivele explozive "au fost aduse de o furtuna si plutesc in Marea Neagra, ceea ce reprezinta o amenintare pentru toate ambarcatiunile".Minele provin de pe coasta Odesei, principalul port ... citeste toata stirea