Razboi in Ucraina. Care sunt pierderile de armament ale Rusiei probate cu imagini

Razboiul din Ucraina a ajuns ieri in cea de-a 67-a zi, iar portalul militar Oryx Spioenkopp a adus la zi o lista a acestor pierderi de echipamente ale fostei Armate Rosii. Foarte important, aceasta contine numai vehiculele de lupta a caror pierdere este documentata video sau foto si arata dezastrul in care se afla militarii rusi care au invadat Ucraina. Concret, luam in calcul exclusiv de pierderile militare rusesti care pot fi probate cu imagini video si este vorba de mii de tancuri, avioane, ... citeste toata stirea