Razboi in Ucraina. Explozii puternice au zguduit Kievul

Explozii puternice au zguduit Kievul duminica dimineata, a anuntat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, intr-un mesaj difuzat pe Telegram, relateaza AFP . ''Cateva explozii au avut loc in cartierele Darnitski si Dniprovski din oras. Echipele de interventie sting incendiul'', a scris primarul capitalei Ucrainei. Sirenele au sunat in multe alte orase ale tarii. Mai multe explozii au fost raportate in jurul capitalei ucrainene in zorii zilei de duminica, potrivit CNN."Cateva explozii in ... citeste toata stirea