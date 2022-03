Razboi in Ucraina. Florin Citu, discutie cu David Muniz despre parteneriatul strategic cu SUA, dupa invadarea Ucrainei de catre trupele ruse

Presedintele PNL, Florin Citu, anunta ca a discutat cu insarcinatul cu afaceri al SUA, David Muniz, despre parteneriatul strategic dintre cele doua state si modalitati de a promova interesele reciproce in domeniile energiei, reformei justitiei si securitatii regionale. "Am avut o discutie aplicata cu Insarcinatul cu Afaceri David Muniz despre importanta parteneriatului strategic SUA-Romania, in special in acest moment al invaziei brutale, neprovocate a Rusiei in Ucraina si modalitati de a ... citeste toata stirea