Razboiul din Ucraina: Fosta Armata Rosie s-a retras din Kiev, dar nu s-a regrupat in Donbas

Fortele rusesti retrase din regiunea Kievului nu au ajuns inca in partea estica a Ucrainei pentru a intra lupta, iar militarii fostei Armate Rosii au probleme de moral si nu si-au primit banii promisi Mult trambitata ofensiva rusa in partea estica a Ucrainei se lasa asteptata. Concret, fortele ruse retrase din regiunea Kiev nu au fost inca reintroduse in Ucraina pentru a lupta si drept urmare Moscova a continuat operatiunile ofensive in estul Ucrainei pe axele Izyum si Severodonetk, dar intr-o ... citeste toata stirea