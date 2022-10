Razboiul toamnei in politica. Ciolacu, umilit de Rares Bogdan: "Cine ii pune vorbele in gura?"

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 31 Octombrie 2022, ora 05:41 55 citiri

Rares Bogdan a declarat ca are cateva mii de carti in plus citite fata de Marcel Ciolacu si daca se apuca sa vorbeasca de liderul PSD, acesta "trebuie sa isi ia trei firme de consultanta sa-i puna vorbele in gura".

Mai mult, europarlamentarul nu se opreste aici cu declaratiile si spune ca s-a luptat cu "personaje mult mai cultivate ca Marcel Ciolacu" dandu-l ca exemplu pe Victor Ponta.

Rares Bogdan: Cei PSD se dovedesc "niste copilandri"

"Noi niciodata nu ne vom ataca partenerii de coalitie, ...