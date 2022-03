Razboiul trece la nivelul urmator: arme chimice si biologice. Ce urmeaza

Presedintele american Joe Biden a declarat ca exista "semne clare" ca Rusia ia in considerare utilizarea de arme chimice si biologice in Ucraina, avertizand ca o astfel de decizie ar determina un raspuns occidental "sever", fara sa precizeze natura acestuia. "Este cu spatele la zid", a explicat Biden referitor la presedintele rus Vladimir Putin, subliniind ca Moscova a acuzat recent SUA ca detin arme chimice si biologice in Europa. "Este pur si simplu fals. Va garantez", a insistat el in cursul ... citeste toata stirea