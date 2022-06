Reactia guvernului dupa ce avionul lui Lavrov nu a putut sa zboare catre Serbia. "Romania nu a primit o solicitare"

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat ca Guvernul nu are informatii privind o solicitarea din partea Federatiei Ruse pentru survolarea spatiului aerian roman. Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, avea programata o vizita oficiala in Serbia. "Din datele pe care le am la nivelul Guvernului, pot sa va confirm ca, cel putin pana la momentul organizarii briefingului de presa, Autoritatea Aeronautica Civila Romana nu primise nicio solicitare de la autoritatile ruse privind ... citeste toata stirea