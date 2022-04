Reactia STB dupa incidentul in care un sofer a agresat un biciclist

Societatea de Transport Bucuresti a oferit publicitatii un raspuns la incidentul care a avut loc, marti, in jurul orei 16.00, pe Soseaua Mihai Bravu, in care a fost implicat un angajat al societatii. Soferul autobuzului 335, care circula pe Soseaua Mihai Bravu, a coborat si i-a smuls biciclistului saua, lovindu-l pentru ca a trecut prin statie in momentul in care mijlocul de transport urma sa opreasca.Potrivit unui martor, biciclistul livra mancare si pentru ca circulatia era blocata, tanarul ... citeste toata stirea