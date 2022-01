Reactia tatalui fetitei ucise pe trecerea de pietoni, dupa scrisoarea politistului: "Ar trebui sa nu mai poarte haina de politist. Nu o merita"

Tatal Raisei, fata de 11 ani care a murit dupa ce a fost lovita cu masina de un politist pe o trecere de pietoni din Capitala, a reactionat, la Antena3, la scrisoarea in care cel din urma isi cere iertare. Politistul bucurestean care a ucis-o pe Raisa, in 13 ianuarie, dupa ce a lovit-o cu masina de serviciu pe o trecere de pietoni de pe strada Laminorului, a trimis, vineri, familiei fetei o scrisoare in care isi cere iertare, isi exprima regretul profund pentru tragedia pe care a provocat-o si ... citeste toata stirea