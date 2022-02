Reactie rapida a lui Klaus Iohannis. Mesajul presedintelui cu privire la sosirea trupelor americane in Romania

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 03 Februarie 2022, ora 05:43 23 citiri

Presedintele Klaus Iohannis a salutat anuntul Statelor Unite ale Americii referitor la desfasurarea, in Romania, a unui batalion de tip Stryker cu 1.000 de militari americani. Aceste trupe americane vor ajunge in tara noastra in zilele urmatoare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, acest anunt concretizeaza decizia facuta publica deja de presedintele Statelor Unite, Joseph R. Biden, in luna ianuarie 2022.

"Aceasta contributie semnificativa reprezinta o demonstratie fara echivoc a ...