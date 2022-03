Refugiati din Ucraina, prinsi la Vama Albita cu 1,6 milioane de dolari si 50.000 de euro ascunsi in bagaje

Cei doi ucraineni, sot si sotie, s-au prezentat la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere al Frontierei Albita. Politistii au descoperit in bagajele lor sume impresionante de bani. Conform Politiei de Frontiera, sambata, 12 martie, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-au prezentat pentru a intra in Romania doi cetateni ucraineni (sot si sotie) cu un autoturism inmatriculat in Ucraina.In baza analizei de risc, politistii de frontiera si lucratorii vamali au ... citeste toata stirea