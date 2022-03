Regizorul rus Aleksandr Sokurov prezice inlaturarea lui Putin: "Banuiesc deja ce ne asteapta peste o luna sau doua"

Regizorul rus Aleksandr Sokurov a condamnat actiunile presedintelui Vladimir Putin, care a declansat un razboi in Ucraina si pe care il acuza ca este nepasator fata de viata soldatilor sai. Intr-un interviu acordat jurnalistului Nikolai Solodnikov, regizorul a subliniat ca actiunile autoritatilor ruse vor duce la consecinte ireversibile, iar razboiul din Ucraina se va incheia pentru Putin in acelasi mod in care s-a incheiat pentru tar in 1917.Sokurov a mai atras atentia asupra faptului ca ... citeste toata stirea