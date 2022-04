Reportaj. Liberalii s-au incolonat in spatele lui Ciuca. PNL va avea un singur centru de comanda. Ce nu s-a vazut la TV la Congresul formatiunii

PNL a schimbat foaia si si-a ales un nou sef, Nicolae Ciuca, dupa un congres scurt, cu un candidat unic. Liberalii ies din zodia puterii impartite, presedintele fiind si premier, situatie in care PNL a mai fost doar in perioada noiembrie 2019 - decembrie 2020. Pe de alta parte, noul lider e perceput ca strain de partid, iar adevaratul test va fi mentinerea stabilitatii formatiunii si impartirea echitabila a puterii in interior. Congresul Extraordinar al PNL a adus o noutate pentru alegerile ... citeste toata stirea