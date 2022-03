Reportaj Recorder. Cum au trait romanii goana nejustificata dupa carburanti: "Daca asa se aude? Facem si noi cum face toata lumea" VIDEO

Benzinariile din toata tara au fost luate cu asalt miercuri seara, romanii fiind speriati de zvonurile aparute pe retelele de socializare, ca pretul benzinei ar putea sa sara de 10 lei per litru, in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina. In timp ce la sute de kilometri cad bombe intr-un razboi cat se poate de real, romanii se lupta cu un razboi al informatiilor in care se descurca cum poate. Un zvon aparut pe Facebook, rostogolit pe grupurile de WhatsApp si apoi preluat de ... citeste toata stirea