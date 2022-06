Restaurant din Capitala, inchis dupa controalele ANPC facute dupa postari critice pe Facebook VIDEO

Comisarii de la Protectia Consumatorilor au dispus inchiderea temporara a unui restaurant din zona Drumul Taberei din Capitala, oprirea de la comercializare a peste 100 de kilograme de alimente si amendarea localului dupa ce au constatat ca "oferea servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea sau interesele economice ale consumatorilor". Controalele la restaurantul Trattoria Roma, situat in cartierul Drumul Taberei din Capitala, au inceput in urma unei postari de pe retelele sociale, care ... citeste toata stirea