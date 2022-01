Rezultate Loto 6/49 9 ianuarie 2022. Numerele castigatoare la extragerea de duminica

Sursa: Jurnalul National Luni, 10 Ianuarie 2022, ora 05:37 44 citiri

Rezultate Loto 6/49. Un report record de 31,94 milioane de lei (peste 6,46 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto de duminica, potrivit unui comunicat transmis de Loteria Romana.

La Loto 6/49, categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,16 milioane lei (aproximativ 842.400 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat ce depaseste 2,97 milioane de lei (peste 602.600 de euro).

De asemenea, reportul la categoria I a ...