Rezultatele LOTO 6 din 49, Joker, Noroc de joi, 9 iunie 2022. Care sunt numerele castigatoare

Joi, 9 iunie, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Care au fost numerele castigatoare. Rezultatele Loto 6/49 din 9 iunie Loto 6 din 49: 6, 39, 42, 5, 34, 13 Loto 5 din 40: 35, 31, 36, 26, 8, 20 Joker: 10, 11, 45, 21, 1 + 6 Noroc Plus: 4 8 2 7 2 4 SuperNoroc: 6 4 2 9 2 2 Noroc: 0 7 6 2 0 5 4 Report in valoare de 698.000 de lei la tragerea Loto 6/49 din 9 iunie 2022 La Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de ... citeste toata stirea