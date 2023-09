Riscurile spatiului Schengen si riscurile Romaniei. Gruparile de criminalitate organizata ar putea sa profite din plin de faptul ca nu mai sunt controale la granita. Astfel ca traficul de carne vie, dar si tranzitul infractorilor dintr-o tara in alta ar putea inflori odata cu aderarea la Schengen. Odata eliminate controalele la granita miscarea libera ar fi un beneficiu si pentru infractori.Acestia ar putea migra dintr-o tara Schengen in alta si de acolo sa plece in alte destinasii ale lumii. ... citeste toata stirea