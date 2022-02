Robert Negoita, cercetat de DNA pentru abuz in serviciu. Prejudiciul este estimat de procurori la peste 578 milioane de lei

DNA anunta ca l-a pus sub invinuire pe Robert Negoita, primarul Sectorului 3, pentru abuz in serviciu si instigare la aceasta infractiune. Alaturi de edil sunt cercetate si alte persoane din conducerea primariei. Infractiunile au legatura cu prelungirea ilegala a contractului de salubritate pentru Sectorul 3, prejudiciul fiind estimat la 578.446.818 lei. "Faptele retinute ar fi constatate in contextul in care, in perioada anilor 2000-2018, in Sectorul 3 din municipiul Bucuresti, s-au incheiat ... citeste toata stirea