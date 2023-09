Rolul Romaniei in NATO ar putea fi unul foarte important, este de parere un fost ofiter CIA. James Acuna s-a retras din activitate, iar in prezent este consultant in securitate si afaceri. Fostul spion este licentiat in Inginerie, la Universitatea din Michigan, si detine un master in Inginerie. Are o experienta de peste 32 de ani in tehnologii avansate, relatii externe, securitate si operatiuni speciale.El a vorbit, in acest context despre oportunitatile pe care le va avea Romania dupa ... citeste toata stirea