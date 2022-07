Romanca miliardara din SUA care a ajutat sute de mii de ucraineni. "Nu m-au crezut, aveau indoieli ca se va ajunge aici"

Alina Vandenberghe detine in SUA o companie cotata la peste un miliard de dolari si e cunoscuta pentru actele ei de filantropie. Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, romanca a ajutat sute de mii de refugiati sa fuga din calea bombardamentelor si a facut donatii importante pentru ei. Alina Vandenberghe (37 de ani) are in spate o cariera impresionanta in Silicon Valley, iar in ultimii ani a pariat pe antreprenoriat. A jucat cartea castigatoare: Chili Piper, compania la care este cofondatoare ... citeste toata stirea