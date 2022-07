Romanca ucisa de rechin in Egipt era din Suceava si lucra la Directia de Finante

Romanca ucisa sambata de rechin in Egipt, la sud de orasul Hurghada, era din judetul Suceava. Femeia, in varsta de 40 de ani, era functionara la Directia de Finante.Roxana Donisan, in varsta de 40 de ani, lucra la Directia de Finante, iar conform publicatiei Monitorul de Suceava, femeia isi cumparase doua sejururi in Egipt, pentru o vacanta mai lunga.Romanca a fost data disparuta de doua zile din hotelul Premiere Le Reve, unde era cazata, trupul sfartecat al acesteia fiind gasit pe un coral. ... citeste toata stirea