Romani de geniu. Dimitrie Gusti, asul din maneca folosit de Carol al II-lea in lupta cu legionarii

Simplu tehnocrat, oportunist politic, savant de renume mondial sau inginer social naiv - Dimitrie Gusti a fost descris in multe feluri in istoriile intelectuale ale culturii romane. Mai presus de toate, insa, Gusti a fost un intemeietor de scoala sociologica recunoscuta pe plan mondial si un savant a carui pasiune pentru reformarea societatii cu ajutorul stiintei l-a facut una dintre cele mai influente personalitati ale Romaniei interbelice. In 1947, Dimitrie Gusti se intoarce dintr-o lunga ... citeste toata stirea