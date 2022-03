Romania ar putea gazdui tancurile americane retrase de Pentagon din Germania

Dupa finalul Razboiului Rece, Statele Unite au decis sa retraga o parte din fortele blindate atasate in Germania, insa, in curand, Pentagonul ar putea sa trimita brigazile de tancuri inapoi in Europa, iar expertii militari sustin ca acestea ar trebui plasate, macar in parte, in Polonia si Romania. Este dificil sa plasam brigazi blindate de lupta intr-o singura locatie in Germania in acest moment.(...) Trebuie sa incepem sa ne gandim la locuri din Polonia sau Romania, unde avem si zone bune de ... citeste toata stirea