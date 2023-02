"Romania, cea mai defectuoasa aplicare a Regulamentului european". Fenechiu, atac dur la Caciu

In postarea intitulata "Domnul Caciu, aveti cuvantul...", liderul grupului senatorial PNL, Daniel Fenechiu, avocat de profesie, critica dur faptul ca dintre toate statele europene, Romania are cea mai defectuoasa aplicare a Regulamentului european 1854, lasand OMV-Petrom in afara ariei de taxare."Domnul Adraina Caciu, aveti cuvantul...Dintre toate statele europene, Romania are cea mai defectuoasa aplicare a Regulamentului european 1854, lasand OMV-Petrom in afara ariei de taxare. Ministerele ... citeste toata stirea