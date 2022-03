Romania decide daca permite tranzitul de arme catre Ucraina. Ce se va discuta in sedinta CSAT de astazi

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 02 Martie 2022, ora 05:43 27 citiri

Va permite Romania transferul de armament spre Ucraina?

Surse oficiale, apropiate discutiilor privind conflictul militar din Europa, au informat ca Romania a fost solicitata sa aprobe folosirea teritoriului sau pentru transferul de arme catre Ucraina, tot mai amenintata de atacurile lui Vladimir Putin.

Sursele citate au precizat ca autoritatile nationale analizeaza, in prezent, solicitarea inaintata.

Reprezentantii CSAT se reunesc in sedinta

In alta ordine de idei, marti, 1 martie, urmeaza ...