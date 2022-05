Romania este pe primul loc in UE. Anuntul a fost facut chiar de premierul Nicolae Ciuca. Cand se va face evaluarea ministrilor

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 27 Mai 2022, ora 05:42 11 citiri

Premierul Nicolae Ciuca a vorbit despre situatia economica a Romaniei in discursul pe care l-a sustinut in fata alesilor locali ai PNL. Premierul a trecut in revista principalele realizari ale guvernului pe care il conduce la Liga Alesilor Locali ai PNL. In acest context a vorbit si despre economia Romaniei.

Pe de alta parte, Nicolae Ciuca a declarat ca evaluarea ministrilor din guvernul sau va fi amanata pentru luna iulie. Aceasta deoarece la finalul lunii iunie se va face o prezentare a ...